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Возмутился даже Неймар: скандал в украинском футболе 

Газета.Ru 3 часа назад
«Показал средний палец»: скандал в украинском футболе
Фото: Газета.Ru
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» по футболу был прерван из-за расистского скандала. Болельщики столичного клуба оскорбили хавбека «горняков» Тайсона на расовой почве, после чего тот расплакался, показал фанатам неприличный жест и был удален с поля.
В украинском футболе произошел громкий расистский скандал. Причиной тому послужило поведение группы болельщиков киевского «Динамо», которые на протяжении всего матча 14-го тура чемпионата страны против донецкого «Шахтера» выкрикивали с трибун расистские оскорбления в адрес бразильских полузащитников «горняков» Тайсона и Дентиньо.
На 74-й минуте игры Тайсон не выдержал: капитан хозяев в ответ показал фанатам киевлян средний палец и пнул мяч в их сторону.
Поклонники «Динамо» принялись негодовать и свистеть, из-за чего разгорелся конфликт. После того, как игроки столичной команды и диктор стадиона, призывая к спокойствию, не смогли образумить зрителей, главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение приостановить поединок и увел команды в подтрибунное помещение, а бразильцы не сумели сдержать слез — их утешали даже футболисты «Динамо». Через некоторое время встреча возобновилась, а Тайсону рефери показал прямую красную карточку за неспортивное поведение.
«Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением. Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство.
Моя роль — бороться, бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом — мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму», — написал Тайсон в Inatsgram.
Игра впоследствии завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Единственный мяч забил защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, отличившийся на 18-й минуте. Благодаря этой победе донецкая команда набрала 40 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ), опережая своего ближайшего преследователя — луганскую «Зарю» — на 12 баллов. Киевляне же в своем активе имеют 27 очков и занимают четвертое место.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру выразил протест в связи с поведением болельщиков «Динамо» и, отказавшись комментировать игру, покинул мероприятие. Португальский специалист выступил категорически против любых проявлений расовой неприязни в знак поддержки своих подопечных.
«Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер, который они показывали в течение всего матча. Хочу поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма. В частности, тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявление расизма недопустимо. Это был, есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно», — сказал Каштру.
На официальном сайте «Шахтера» по поводу инцидента появилось официальное заявление, в котором донецкий клуб намекнул, что в отношении соперника нельзя исключать дисциплинарных наказаний, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) практикует эту меру наказания для команд, чьи фанаты позволяют себе подобное поведение.
«Шахтер» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах», — сказано в пресс-релизе.
Помимо прочего, «горняки» выразили солидарность с оскорбленными Тайсоном и Фредом, отметив, что в клубе не приемлют действия, которые позволили себе фанаты.
«Шахтер» — большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», — опубликовано на ресурсах клуба.
Что интересно, в «Динамо» вину в произошедшем своих болельщиков не признали. В своем обращении киевляне уточняют, что будут ждать результатов проверки по факту инцидента, поскольку считают обвинения «Шахтера» «поспешными».
«Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.
Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.
Внимание на бесчинства украинских фанатов обратили внимание и в Европе. Так, звезда сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил поддержку своим соотечественникам в Instagram.
«Нет расизму», — написал Неймар под фото плачущих футболистов.
Напомним, что Тайсон выступает в украинском чемпионате с 2010 года, когда перебрался в «Металлист» из «Интернасьоналя». Донецкий клуб бразилец пополнил спустя три года успешных выступлений за харьковскую команду. Дентиньо же играет за «Шахтер» уже на протяжении восьми лет. Оба футболиста вызывались в национальные команды Бразилии разных возрастов.
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Теги:
Футбол , Статьи , Николай Балакин , Сергей Кривцов , Луиш Каштру , УЕФА , Динамо
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