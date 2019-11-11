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Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России по футболу 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Дети назвали Дзюбу дураком
Фото: РИА Новости
Один из детей, присутствующих на открытой тренировке сборной России по футболу в Сочи, назвал нападающего национальной команды Артёма Дзюбу дураком.
Дзюба, сюда иди, дурак, — выкрикнул ребёнок, подзывая футболиста к трибуне.
По окончании тренировки футболист подошёл к трибуне и раздал автографы.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал оценивать шансы команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, писал News.ru.
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Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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