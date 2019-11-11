Дети назвали Дзюбу дураком

Один из детей, присутствующих на открытой тренировке сборной России по футболу в Сочи, назвал нападающего национальной команды Артёма Дзюбу дураком.
Дзюба, сюда иди, дурак, — выкрикнул ребёнок, подзывая футболиста к трибуне.
Дзюба, сюда иди, дурак! У нам иди, а не в "Ювентус"!
Дети на тренировке в Сочи зажигают pic.twitter.com/jqmj0JX35A— Сергей Астахов (@SAstahov) November 11, 2019
По окончании тренировки футболист подошёл к трибуне и раздал автографы.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал оценивать шансы команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, писал News.ru.