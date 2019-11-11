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«Это проблема»: Роналду поссорился с тренером 

Газета.Ru 2 часа назад
«Это проблема»: Роналду поссорился с тренером
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду испытывает проблемы в клубе. По информации итальянских СМИ, португалец конфликтует с главным тренером «бьянконери» Маурицио Сарри из-за количества игрового времени. Наставник чемпионов Италии признал, что проблема с пятикратным обладателем «Золотого мяча» действительно существует.
В туринском «Ювентусе» назревает конфликт из-за осложнившихся взаимоотношений между звездным нападающим Криштиану Роналду и главным тренером команды Маурицио Сарри. В матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника «бьянконери».
Что интересно, вышедший на замену вместо Роналду аргентинец Пауло Дибала, потерявший авторитет и постоянное место в стартовом составе после перехода португальца в клуб, отметился голом в ворота «россонери», ставшего победным.
По схожим событиям развивалась для «Ювентуса» игра в Лиге чемпионов с московским «Локомотивом»: Роналду был заменен, после чего туринцы забили победный мяч.
Еще после матча в России в прессе активно муссировалась информация о том, что Роналду из-за замены повздорил с Сарри. Это было видно и по ходу трансляции, когда португалец на повышенных тонах беседовал с тренером и что-то возражал ему с недовольным лицом. Тогда итальянский специалист объяснил, что решил поберечь своего форварда в связи с опасениями за его здоровье.
Еще больше ситуация накалилась после того, как Сарри перед игрой с «Миланом» заявил, что Роналду испытывает проблемы с коленом. Этим он в том числе и объяснил поведение португальца и снижение его результативности.
Однако после второй подряд замены пятикратный обладатель «Золотого мяча» не смог сдержать эмоций, удалившись прямо в раздевалку вместо того, чтобы отправиться на скамейку запасных. При том, что к этому моменту «Ювентус» не вел в счете, а итог игры был открыт. О не лучшем психологическом состоянии Роналду говорит и тот факт, что он никак не высказался о победе своей команды над «Миланом», хотя после игры с «железнодорожниками» поздравил одноклубников с добытыми тремя очками.
Ничего конкретного Сарри о замене португальца на послематчевой пресс-конференции не сказал, фактически повторив свою речь несколькими днями ранее. Однако тренер подчеркнул, что считает импульсивную реакцию своего подопечного нормальной, поскольку тот не привык уходить с поля раньше финального свистка.
«Он сделал все возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют», — приводит Сарри портал Goal в своем Twitter.
Позднее Sky Sport Italia стало известно, что Роналду и вовсе не досмотрел игру с «Миланом». По информации издания, португалец не обошелся тем, чтобы не пожимать руку тренеру после замены (за что в некоторых командах могут сурово наказывать игроков), и удалился со стадиона «Ювентуса» еще до окончания поединка.
Что касается ответной реакции наставника «старой синьоры», то Сарри не стал подтверждать, что Роналду действительно уехал домой еще во время матча. При этом он намекнул, что в том случае, если это действительно произошло, форварду стоит извиниться перед командой.
«Проявил ли этим самым Криштиану свое неуважение к партнерам? Не знаю. Если это правда, и он действительно уехал раньше времени, то это проблема, он должен решить ее в команде. Лично у меня нет с ним проблем», — цитирует Сарри Express.
Напомним, что текущий сезон складывается для 34-летнего Роналду не лучшим образом. Он принял участие в 14 матчах за «Ювентус», в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. В последний раз португалец отличался еще в октябре, огорчив «Дженоа».
В целом же болельщики и эксперты признают, что уровень игры Роналду заметно снизился. В частности, упоминается о том, что он растерял навыки в исполнении стандартных положений, а также, как считают некоторые, и вовсе зачастую мешает другим нападающим — Гонсало Игуаину и Дибале. Раскритиковал нападающего после его поведения в игре с «Миланом» и именитый итальянский специалист Фабио Капелло, заметивший, что своими действиями он оскорбляет команду.
«Смотреть на то, как ведет себя Роналду, было не очень приятно. Нужно всегда быть образцом для подражания. Тот Роналду, что играл в Испании, остался там же. Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками», — сказал Капелло.
«Ювентус» после 12-го тура чемпионата Италии лидирует в турнирной таблице, на одно очко опережая «Интернационале». Следующую игру «бьянконери» проведут уже после паузы на матчи сборных: 23 ноября подопечные Сарри на выезде встретятся с «Аталантой».
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Теги:
Футбол , Статьи , Криштиану Роналду , Фабио Капелло , Локомотив
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