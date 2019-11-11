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Тренер «Барселоны» исполнит мечту двоих юных российских футболистов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Тренер «Барселоны» исполнит мечту российских футболистов
Фото: Teleprogramma.pro
Академия футбольного клуба «Барселона» отобрала двух российских школьников, провела с ними тренировку в Норильске, и пригласила на ознакомительную поездку в Испанию. Сейчас юные футболисты готовятся посетить матч команды на легендарном «Камп Ноу», и посмотреть, как тренируются их сверстники в испанском клубе.
Чтобы выбрать наиболее талантливых российских школьников 2002-2007 года рождения, «Барселона» попросила их исполнить финт с мячом, выложить в соцсетях фото и видео с этим трюком, после чего пригласила 24-х из них на тренировку в Норильск.
Норильск был выбран менеджментом клуба как один из самых отдаленных городов России, где приезд тренера из самой «Барсы» для детей является настоящим чудом. Поездку тренера Альберта Фернандеса Баталья и бывшего футболиста, известного блогера Евгения Савина, а также всех победителей конкурса, обеспечила компания ОРРО.
«Программа предоставляет ребятам из небольших городов возможность познакомиться с нашими методами работы и практиковать их в своем городе, — поделился Альберт Баталья. — Важнее всего желание играть в футбол, вне зависимости от того, откуда они родом. Если ребята будут усердно тренироваться и у них есть талант, для них будут открыты любые дороги».
Альберт Баталья и Евгений Савин сфотографировались со всеми желающими, и снялись в фильме про воспитанника норильской спортивной школы Костю Ялынбаева, который сегодня является одним из лучших представителей российского юношеского футбола.
Самыми перспективными юными футболистами, по мнению Батальи и других представителей Академии "Барселоны" стали Думал Меликов и Влад Яковлев. Тренер "Барсы" пригласил их на матч команды в Премьер Лиге (Ла Лига) в Барселону. Он добавил, что эти двое воспитанников российского футбола больше остальных соответствуют духу игроков клуба. И «Барселона» Готова и дальше знакомить детей из маленьких российских городов с большим футболом, чтобы научить их усердно тренироваться и работать.
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Теги:
Футбол , Евгений Савин
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