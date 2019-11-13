Английский комик потроллил Месси

Юморист обратил внимание на татуировку на спине аргентинского футболиста с изображением его матери Силии.

Филдинг считает, что мать Месси очень похожа на него.

Lionel Messi has a tattoo of Noel Fielding on his back jokes the comic after spotting inking on Barcelona star https://t.co/FZMTJlU4Fa— Sun Sport (@SunSport) 12 ноября 2019 г.

"Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной", — написал комик в твиттере.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.