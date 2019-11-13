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Английский комик потроллил Месси 

Soccer News + ещё 5 4 часа назад
Английский комик потроллил Месси
Фото: Soccer News
Английский комик Ноэль Филдинг пошутил над капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
Юморист обратил внимание на татуировку на спине аргентинского футболиста с изображением его матери Силии.
Филдинг считает, что мать Месси очень похожа на него.
"Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной", — написал комик в твиттере.
32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
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Теги:
Футбол , Прочее , Ноэль Филдинг , Лионель Месси
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