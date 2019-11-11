Роналду грозит дисквалификация

Кассано: Роналду могут дисквалифицировать на два года

Поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча с «Миланом» в рамках 12-го тура Серии А может обернуться для футболиста двухлетней дисквалификации. Так считает экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано , информирует АS.

Дело в том, что португалец был недоволен ранней заменой, не стал пожимать руку своему наставнику Маурицио Сарри и уехал со стадиона до конца игры.