Роналду грозит дисквалификация

Поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча с «Миланом» в рамках 12-го тура Серии А может обернуться для футболиста двухлетней дисквалификации. Так считает экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано, информирует АS.
Дело в том, что португалец был недоволен ранней заменой, не стал пожимать руку своему наставнику Маурицио Сарри и уехал со стадиона до конца игры.
«Роналду уехал со стадиона до конца встречи? Этого делать нельзя, так как после матчей футболисты часто проходят допинг-контроль. Я попал в похожую ситуацию, когда мне в ходе римского дерби пришлось в срочном порядке ехать обратно на стадион. Иначе меня бы дисквалифицировали на два года», — сказал бывший футболист.