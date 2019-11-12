Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игроки ждут от 34-летнего португальца извинений. Спортивный директор клуба Фабио Паратичи уже связался с Жорже Мендешем, который представляет интересы Роналду. Функционер рассчитывает, что агент сможет повлиять на нападающего.

10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» за счет гола Пауло Дибалы , который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец отказался жать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и покинул арену до окончания матча. Руководство клуба не стало штрафовать форварда.

7 ноября схожая ситуация произошла во время матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива» . Роналду был заменен в концовке матча и в ярости покинул поле. Позже Сарри объяснил поведение португальцам тем, что его беспокоила травма колена.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду пять мячей в десяти играх. В четырех матчах Лиги чемпионов он отличился лишь однажды.