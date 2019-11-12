«Бавария» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает поиски нового главного тренера команды после увольнения с данного поста хорватского специалиста Нико Ковача

Согласно данным Sport.es, немецкий клуб обратил внимание на экс-футболиста команды Хаби Алонсо. Напомним, что испанец защищал цвета мюнхенцев с 2014 по 2017 год.

В шорт-листе «Баварии» также пребывают португалец Жозе Моуринью и француз Арсен Венгер . Оба специалиста сейчас находятся без работы.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ханс Флик.

После 11 проведенных туров чемпионата Германии мюнхенский гранд с 21 баллом располагается на третьей позиции в турнирной таблице.