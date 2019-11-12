Дзюба показал, в каких номерах живет сборная России

В ролике он показал, в каких номерах проживает в данный момент национальная команда. В частности, там можно увидеть вид на море.

В данный момент россияне готовятся к игре против Бельгии в рамках отборочного раунда Евро-2020. Игра запланирована на 16 ноября. Она пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. Обе команды уже досрочно вышли на чемпионат Европы. Теперь они борются за первое место в своей группе.

В ролике он показал, в каких номерах проживает в данный момент национальная команда. В частности, там можно увидеть вид на море.

В данный момент россияне готовятся к игре против Бельгии в рамках отборочного раунда Евро-2020. Игра запланирована на 16 ноября. Она пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. Обе команды уже досрочно вышли на чемпионат Европы. Теперь они борются за первое место в своей группе.