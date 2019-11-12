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Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных 

Чемпионат.com + ещё 3 1 час назад
Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.
«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод — это просто часть жизни. Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. На данный момент футбол для меня — это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», — сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.
Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством российского специалиста набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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Теги:
Футбол , Прочее , Леонид Слуцкий
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