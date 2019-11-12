Бывший игрок «Спартака» поделился мнением о Каррере

Бывший игрок московского "Спартака" , который сейчас выступает за нидерландский "Аякс", Квинси Промес поделился мнением об экс-наставнике столичного клуба Массимо Каррере, передает Sport24.

Специалист возглавил команду в 2016 году, в том же сезоне выиграв чемпионат России с командой. Итальянский тренер был уволен осенью 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Что я могу сказать? Он сделал нас чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом", — заявил Промес.

Ранее бывший игрок "Спартака" Промес рассказал об уходе из команды.