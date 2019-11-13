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СМИ: «Реал» может предложить ПСЖ рекордные €400 млн за футболиста Мбаппе 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
«Реал» готов заплатить рекордную сумму за Мбаппе
Фото: РИА Новости
Испанский "Реал" (Мадрид) намерен предложить французскому футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" рекордную сумму в размере €400 млн за трансфер французского нападающего Килиан Мбаппе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.
По информации источника, "Реал" интересовался игроком еще во время его выступления за "Монако". Действующий рекорд по сумме трансфера был установлен летом 2017, когда ПСЖ осуществил трансфер бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" за €222 млн Контракт француза с ПСЖ действует до лета 2022 года.
Мбаппе 20 лет, он является трехкратным чемпионом Франции (дважды в составе ПСЖ и один раз в составе "Монако"), также вместе с ПСЖ футболист по разу завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны и Кубок лиги. В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (33 мяча), в 2017 году футболист был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе — Golden Boy, по итогам сезона-2016/17 Мбаппе был включен в символическую сборную Лиги чемпионов. В составе сборной Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года и чемпионом Европы среди игроков не старше 19 лет в 2016 году.
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Теги:
Футбол , Реал , Газета.Ru
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