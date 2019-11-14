Adidas отреагировал на проблему с формой сборной России

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Летние виды спорта
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Футбол
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Футбол
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
Фигурное катание
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Adidas отреагировал на проблему с формой сборной России по футболу 

News.ru + ещё 28 3 часа назад
Adidas отреагировал на проблему с формой сборной России
Фото: Instagram
Немецкий концерн Adidas, который изготовил форму сборной России по футболу, намерен исправить свои ошибки, связанные с дизайном футболок.
Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение, — цитирует представителя компании Deutsche Welle.
В компании заявили, что дизайн новых футболок разрабатывается принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами.
Презентация новой формы прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что национальная команда проведёт ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 в старой форме, писал News.ru.
Лучшие моменты Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Российские футболисты сыграют против Бельгии и Сан-Марино в старой форме Российские футболисты сыграют против Бельгии и Сан-Марино в старой форме Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России по футболу Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России по футболу 
Теги:
Футбол , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , Deutsche Welle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ 3
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Что с Макгрегором сделали бы в Дагестане
Что с Макгрегором сделали бы в Дагестане
Трусова заявила четыре четверных прыжка
Трусова заявила четыре четверных прыжка
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение