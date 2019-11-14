Adidas отреагировал на проблему с формой сборной России по футболу

Немецкий концерн Adidas, который изготовил форму сборной России по футболу, намерен исправить свои ошибки, связанные с дизайном футболок.

Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение, — цитирует представителя компании Deutsche Welle.

В компании заявили, что дизайн новых футболок разрабатывается принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами.

Презентация новой формы прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что национальная команда проведёт ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 в старой форме, писал News.ru.