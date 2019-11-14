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Главный тренер «Сочи» не верит в слухи о его скором увольнении 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Наставник «Сочи» отказался верить в скорое увольнение
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин высказался по поводу слухов о своем возможном увольнении, передает "СЭ".
Вот уже некоторое время в СМИ появляется информация о том, что в скором времени с наставником южан могут расторгнуть контракт. Главными претендентами на его место считаются тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, Дан Петреску или Курбан Бердыев.
"Понимаете, моя профессия предполагает, что вокруг будет возникать много небылиц. Но я, если честно, не обращаю на подобные слухи никакого внимания. Даже не считаю нужным их комментировать.
Вообще, я так далек от этого, что половину от вас услышал в первый раз", — рассказал Точилин.
Напомним, что после 16 туров "Сочи" замыкает таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13-ю очками.
Ранее сообщалось, что чемпион СССР высказался о турнирных перспективах "Сочи".
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Теги:
Футбол , Владимир Федотов , Курбан Бердыев , Александр Точилин
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