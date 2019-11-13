Экс-игрок «Локомотива» рассказал о нападении скинхедов 

Бывший нападающий "Ростова" и московского "Локомотива" Исо Каньенда рассказал о том, как на него напал скинхед, передает "Чемпионат.com".
По словам футболиста сборной Малайзии, у него хотели отнять деньги и вещи.
"Был один инцидент. Я ходил в ночной клуб с Динияром Билялетдиновым. Мы хотели рассладиться немного, но ко мне пристал скинхед, стал требовать деньги. Я ему сказал, что ничего нет. Тогда он захотел мою кожаную куртку.
Но меня выручил Динияр выручил. Он заступился за меня, сказал ему, чтоб не трогал, а потом отвез домой. С тех пор я по клубам не шатался, так как считаю, что одному в такие заведения опасно ходить. Что делал в свободное время? Дома сидел — музыку слушал, телевизор смотрел", — рассказал Каньенда.
Ранее сообщалось, что открыто уголовное производство по делу о расизме на игре донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в рамках чемпионата Украины.