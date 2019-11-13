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Карпин и ведущие игроки могут покинуть «Ростов» 

Вести.Ru + ещё 5 3 часа назад
Карпин и ведущие игроки могут покинуть «Ростов»
Фото: Российская футбольная Премьер-Лига
У одного из лидеров российской премьер-лиги "Ростова" возникли финансовые проблемы. Если ситуация не улучшиться, то зимой команду могут покинуть главный тренер Валерий Карпин и шесть ведущих игроков.
Как сообщил сайт Soccer.ru, у "Ростова" возникли задолженности по зарплате и с выплатой премиальных. Клуб не получает помощи спонсоров, и единственным источником финансирования остается компания президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.
Если ситуация не изменится к лучшему, то зимой в составе "Ростова" могут произойти существенные перемены. Команду покинет главный тренер Валерий Карпин. Также могут быть проданы защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Матиас Норманн, Ивелин Попов, Роман Еременко и Алексей Ионов, а также нападающий Элдор Шомуродов.
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Теги:
Футбол , Роман Еременко , Матиас Норманн , Валерий Карпин , Дмитрий Чистяков , Ивелин Попов , Алексей Ионов , Элдор Шомуродов
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