Карпин и ведущие игроки могут покинуть «Ростов»

У одного из лидеров российской премьер-лиги "Ростова" возникли финансовые проблемы. Если ситуация не улучшиться, то зимой команду могут покинуть главный тренер Валерий Карпин и шесть ведущих игроков.

Как сообщил сайт Soccer.ru, у "Ростова" возникли задолженности по зарплате и с выплатой премиальных. Клуб не получает помощи спонсоров, и единственным источником финансирования остается компания президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.