Кудряшов пропустил тренировку сборной России

Источник утверждает, что в данный момент футболист испытывает небольшое недомогание, в связи с чем и пропустил занятие. Таким образом, его участие в матчах группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что уже 16 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сразиться с национальной командой Бельгии. А 19 ноября на выезде сыграет с Сан-Марино, завершив таким образом отборочный цикл.