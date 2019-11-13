Защитник «Сочи» Федор Кудряшов пропустил тренировку сборной России. Об этом сообщает Sport24.
Источник утверждает, что в данный момент футболист испытывает небольшое недомогание, в связи с чем и пропустил занятие. Таким образом, его участие в матчах группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Напомним, что уже 16 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сразиться с национальной командой Бельгии. А 19 ноября на выезде сыграет с Сан-Марино, завершив таким образом отборочный цикл.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не верит в возвращение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную.