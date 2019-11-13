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Имиджевый провал: сборная России отказалась от новой формы 

Газета.Ru 1 час назад
В сборной России по футболу разразился скандал
Фото: Газета.Ru
В сборной России разгорелся скандал из-за игровой формы, в которой команда должна выступить на чемпионате Европы — 2020. Предполагается, что генеральный технический спонсор допустил ошибку, из-за чего элемент на футболке, символизирующий флаг страны, оказался перевернутым. Футболисты отказались играть в новой экипировке.
Футболисты сборной России отказались играть в новой экипировке, которая была сделана специально под выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года. Форма была представлена 7 сентября в Москве и подверглась критике со стороны болельщиков и журналистов из-за одной детали: в последовательности цветов рукава, которые символизируют российский флаг, технический спонсор — компания Adidas — допустил ошибку, и вместо бело-сине-красного триколора получился красно-сине-белый.
Изначально предполагалось, что это была хоть и странная, но осознанная задумка дизайнеров. Однако позднее были представлены игровые комплекты сборных Германии и Колумбии с такой же концепцией, где цвета соответствовали своему естественному положению.
В целом же форма российской команды выполнена в традиционном красном цвете с белым воротником. Что интересно, еще одним поводом для обсуждений стал тот факт, что вратарский комплект изменениям подвергнут не был, а голкипер Маринато Гилерме, присутствовавший на презентации, и вовсе был в футболке полевого игрока.
Во время мероприятия основная часть игроков сборной готовились к отправлению в Сочи для подготовки к следующим матчам, из-за чего новую форму представляли Алексей Миранчук, Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев и Владислав Игнатьев, а не главные звезды команды. Ведущим был популярный журналист Юрий Дудь. Главный тренер команды Станислав Черчесов на сцене не появился — ему организовали лишь пресс-подход.
«На чемпионат мира мы выбирали сами, что нам подходит и какой будет дизайн сейчас. Мы принимали непосредственное участие в этом. Не может не нравиться то, что сам выбирал», — рассказал наставник сборной, добавив, что его впечатлил конечный результат.
Эти моменты также не остались без внимания прессы, многие представители которой открыто говорили о провале презентации, где также были показаны официальные мячи предстоящего турнира Adidas Uniforia.
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней. В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) уточнили, что на ближайшие игры команда выйдет в старой экипировке.
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
По информации Telegram-канала «Мутко против», открытое возмущение качеством формы выражали игроки, у которых нет контракта с Adidas. Согласно данным источника, РФС в оперативном порядке провел встречу с компанией, попросив переделать форму, но технический спонсор отказался. Планируется, что спустя несколько дней стороны встретятся снова для обсуждения этого вопроса.
В том случае, если немецкий промышленный концерт не пойдет навстречу РФС, футбольные функционеры готовы отказаться от контракта с брендом и обратиться к другой компании — Nike.
Сложность заключается в то, что продажи новой формы уже запущены. Официальной позиции Adidas по-прежнему не последовало.
Напомним, что сборная России досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020, разгромно победив команду Кипра. После восьми туров подопечные Черчесова имеют в своем активе 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице группы I. Лидируют в группе по-прежнему бельгийцы, набравшие на три балла больше россиян, а далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).
В заключительных матчах отборочного этапа российские футболисты встретятся с командами Бельгии и Сан-Марино, по итогам которых решится, какое место россияне займут: второе или первое. Это принципиальный момент, поскольку от турнирных раскладов будет зависеть то, в какую корзину Россия попадет при жеребьевке группового этапа турнира.
16 ноября Россия в Санкт-Петербурге встретится с командой Бельгии, а 19 ноября закроет отборочную кампанию выездной встречей с Сан-Марино. Финальный этап пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.
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Теги:
Футбол , Статьи , Юрий Дудь , Алексей Миранчук , Владислав Игнатьев , Рифат Жемалетдинов , Станислав Черчесов , Зелимхан Бакаев , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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