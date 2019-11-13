В российском футболе нашелся еще один клуб-должник

Игроки клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» не получают зарплату последние два с половиной месяца. Об этом ТАСС рассказал директор саранской команды Николай Левин

Представитель «Мордовии» не стал уточнять, о какой именно суме идет речь. В то же время он подчеркнул, что клуб ищет спонсоров в том числе и за пределами республики.

«Мордовия» идет 20-й в турнирной таблице ФНЛ. В 22 матчах команда набрала 15 очков. В прошлом сезоне клуб из Саранска выступал в Профессиональной футбольной лиге.