Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» 

Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступал с 2018 года. Его контракт с американской командой заканчивается в конце года.
Пришёл, увидел, победил. Спасибо «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что заставил меня вновь почувствовать себя живым, — написал футболист в комментарии к своему фото на фоне Лос-Анджелеса, которое выложил в Instagram.
Ибрагимович поблагодарил фанатов клуба, отметив, что «история продолжается». Он пошутил, что после его ухода из команды её поклонники могут вернуться к просмотру бейсбола.
Ранее руководитель MLS, высшей футбольной лиги США и Канады, Дон Гарбер подтвердил, что шведский футболист собирается вернуться в итальянский «Милан». Ибрагимович был игроком ««Милана»» с 2010 по 2012 год. О его возможном возвращении в итальянский клуб также сообщало издание Marca. По информации газеты, руководство «Милана» надеется, что нападающий сможет показать прежний уровень выступления за команду, писал News.ru.