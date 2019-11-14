Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Летние виды спорта
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Футбол
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Футбол
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
Фигурное катание
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» 

News.ru + ещё 18 4 часа назад
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Фото: Instagram
Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступал с 2018 года. Его контракт с американской командой заканчивается в конце года.
Пришёл, увидел, победил. Спасибо «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что заставил меня вновь почувствовать себя живым, — написал футболист в комментарии к своему фото на фоне Лос-Анджелеса, которое выложил в Instagram.
Ибрагимович поблагодарил фанатов клуба, отметив, что «история продолжается». Он пошутил, что после его ухода из команды её поклонники могут вернуться к просмотру бейсбола.
Ранее руководитель MLS, высшей футбольной лиги США и Канады, Дон Гарбер подтвердил, что шведский футболист собирается вернуться в итальянский «Милан». Ибрагимович был игроком ««Милана»» с 2010 по 2012 год. О его возможном возвращении в итальянский клуб также сообщало издание Marca. По информации газеты, руководство «Милана» надеется, что нападающий сможет показать прежний уровень выступления за команду, писал News.ru.
Лучшие моменты Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Российские футболисты сыграют против Бельгии и Сан-Марино в старой форме Российские футболисты сыграют против Бельгии и Сан-Марино в старой форме Футболисты сборной РФ начнут играть в новой форме ближе к старту Евро-2020 Футболисты сборной РФ начнут играть в новой форме ближе к старту Евро-2020 Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России по футболу Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России по футболу
Комментарии 
Теги:
Футбол , Дон Гарбер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ 3
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Что с Макгрегором сделали бы в Дагестане
Что с Макгрегором сделали бы в Дагестане
Трусова заявила четыре четверных прыжка
Трусова заявила четыре четверных прыжка
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение