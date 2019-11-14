Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 13 Ноя 2019 в 12:52 PST Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступал с 2018 года. Его контракт с американской командой заканчивается в конце года.

Пришёл, увидел, победил. Спасибо «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что заставил меня вновь почувствовать себя живым, — написал футболист в комментарии к своему фото на фоне Лос-Анджелеса, которое выложил в Instagram.

Ибрагимович поблагодарил фанатов клуба, отметив, что «история продолжается». Он пошутил, что после его ухода из команды её поклонники могут вернуться к просмотру бейсбола.