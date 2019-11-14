«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

В твиттере «Зенита» намекнули на возможность перехода Ибрагимовича

🤫 https://t.co/NIxjEGyaw7— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 14 ноября 2019 г. Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере загадочным образом отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру Златан Ибрагимович. Сине-бело-голубые опубликовали смайл с прижатым ко рту указательным пальцем. Читатели твиттера восприняли сообщение петербургского клуба как намек на возможный переход нападающего.

Напомним, в ночь на четверг стало известно, что 38-летний шведский форвард покинет «Лос-Анджелес Гэлакси». Ибрагимович забил 52 гола и сделал 17 передач в 53 встречах за американский клуб.

Сообщалось, что Златан может продолжить карьеру в «Болонье», которую тренирует его друг Синиша Михайлович, заболевший раком.