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В твиттере «Зенита» намекнули на возможность перехода Ибрагимовича 

SPORT24.ru 57 минут назад
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Фото: Reuters
Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере загадочным образом отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру Златан Ибрагимович. Сине-бело-голубые опубликовали смайл с прижатым ко рту указательным пальцем. Читатели твиттера восприняли сообщение петербургского клуба как намек на возможный переход нападающего.
Напомним, в ночь на четверг стало известно, что 38-летний шведский форвард покинет «Лос-Анджелес Гэлакси». Ибрагимович забил 52 гола и сделал 17 передач в 53 встречах за американский клуб.
Сообщалось, что Златан может продолжить карьеру в «Болонье», которую тренирует его друг Синиша Михайлович, заболевший раком.
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Теги:
Футбол , Зенит
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