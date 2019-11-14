Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ

Adidas дал необычное объяснение перевернутому флагу России на форме сборной

Представители немецкого бренда Adidas дали объяснение тому, что расположенный на рукавах футболок формы сборной России флаг перевернут.

Как утверждают дизайнеры, это было сделано для того, чтобы флаг страны верно выглядел в моменты, когда футболисты поднимают руки.

"Цвета российского национального флага — ключевой элемент дизайна новой экипировки. Таким образом, при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола, цвета выстраиваются в флаг России. И в правильном положении флагов во время побед и состояла задача дизайнеров", — цитирует представителей Adidas Агенство городских новостей.

Они отметили, что цвета, присутствующие во флаге Российской Федерации, также используются Францией, Сербией и Голландией.

"Мы создали форму для побед, с надеждой, что такое дизайнерское решение станет мотивацией для игроков российской сборной", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России.