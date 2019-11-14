Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу

Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев возглавил «Чайку»

Магомед Адиев стал главным тренером футбольного клуба «Чайка» (Песчанокопское). Соглашение рассчитано на полтора года, сообщает пресс-служба клуба.

Мне очень приятно приглашение от ФК «Чайка». Это большая ответственность, и я приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы наш клуб вышел на совершенно иной уровень, — сказал Адиев.

Специалист отметил, что из всех предложений сразу выбрал команду из ростовской области и подчеркнул, что ему импонируют амбиции президента клуба.

Адиев ранее возглавлял махачкалинский «Анжи». Последним местом работы специалиста был «Ахмат», где он выполнял функции помощника главного тренера. Он покинул команду спустя 10 дней после назначения.