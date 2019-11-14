Пеле назвал Месси совершенным

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о том, кого считает лучшими футболистами современности, передает Gazzetta dello Sport.
По словам экс-игрока, он бы хотел сыграть с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Пеле также отметил форварда французского "Пари Сен-Жермен", однако добавил, что не считает его пока значимой фигурой.
"Я бы хотел сыграть с Месси. Он опытный грок, у него отличные пасы, голы и дриблинг. Вместе мы бы заставили поволноваться соперников.
Месси — самый совершенный игрок", — заявил Пеле.
Ранее капитан "Барсы" назвал единственного игрока, у которого попросил футболку.