Капитан «Спартака» Джикия сравнил Тедеско и Карреру

Футболист отметил, что оба специалиста харизматичные люди, также у них итальянские корни.

"Особо не люблю сравнивать, но что-то похожее есть. Полностью поддерживаю тренерский штаб Тедеско. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведет себя во время игры, мне нравится как игроку", — цитирует Джикию РИА "Новости".

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России. Тедеско был назначен на пост главного тренера в октябре 2019 года после отставки Олега Кононова

Ранее Тедеско сравнил "Спартак" и мюнхенскую "Баварию".