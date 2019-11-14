В УЕФА оценили Дзюбу

В УЕФА назвали Дзюбу ключевой фигурой сборной России

Официальный сайт УЕФА в преддверии заключительных матчей группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 выделил главных действующих лиц среди команд, которые уже квалифицировались на турнир.

Также портал призывает обратить внимание на полузащитника Дмитрия Баринова , который проводит «лучший сезон в карьере».

Ранее Васильев заявил, что Дзюба ошибся, подписав контракт с агентом Мендешем