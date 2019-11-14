В УЕФА оценили Дзюбу

Официальный сайт УЕФА в преддверии заключительных матчей группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 выделил главных действующих лиц среди команд, которые уже квалифицировались на турнир.
В составе сборной России официальный сайт УЕФА выделил Артёма Дзюбу, напомнив о том, что форвард «Зенита» является капитаном коллектива Станислава Черчесова и лучшим бомбардиром среди действующих игроков национальной команды.
Также портал призывает обратить внимание на полузащитника Дмитрия Баринова, который проводит «лучший сезон в карьере».
Ранее Васильев заявил, что Дзюба ошибся, подписав контракт с агентом Мендешем