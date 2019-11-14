«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн В нынешнем сезоне Алексей сыграл в 16 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. В активе Антона два гола и одна передача в десяти играх.