«Атлетико» проявляет интерес к Ракитичу

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу . Об этом сообщает intothecalderon.com со ссылкой на Movistar+.

По информации источника, "матрасники" хотят договориться от трансфере 31-летнего хавбека летним трансферным окном 2020 года, то есть за год, до истечения контрактного соглашения футболиста с каталонцами. Сумма сделки может составить $45 млн Напомним, что в текущем сезоне хорватский игрок сине-гранатовых сыграл в десяти встречах за "Барсу", оформив один голевой пас. Контракт с каталонской командой действует до лета 2021 года.