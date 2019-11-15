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Перманентные управленческие и финансовые проблемы клуба грозят обернуться крахом команды 

News.ru 1 час назад
Почему может рухнуть «Ростов»
Фото: youtube.com
News.ru взял эксклюзивное интервью у президента группы компаний «Футбол Маркет» Юрия Белоуса, в 2011-2012 годах работавшего генеральным директором футбольного клуба «Ростов». Речь шла о перманентных управленческих и финансовых проблемах клуба, которые сейчас, по поступающей информации, грозят обернуться крахом команды, уходом из неё главного тренера Валерия Карпина и продажей шести ведущих игроков.
«Весь бюджет клуба на полутора страничках умещается»
— Юрий Викторович, после завершения сотрудничества с «Ростовом» вы дали не одно интервью, в котором критиковали принципы руководства и финансирования этого клуба. Сейчас, получается, ситуация ничуть не изменилась?
— Что меня не устаёт поражать, так это то, что команда в Ростове-на-Дону продолжает быть, по сути, ничейной. Со стороны руководства области нет никакого контроля над тем, какие заключаются контракты, почему не платятся зарплаты, сколько получают игроки. Ведь, согласитесь, если в «Ростове» оказались такие футболисты, как Роман Ерёменко или Павел Мамаев, они же не могут прийти на зарплату в €10 тысяч, как в условном «Тамбове». Эти игроки придут на зарплаты только начиная с миллиона и выше. А чтобы подписывать таких футболистов, нужно иметь соответствующие гарантии, что суммы в их договорах будут выплачиваться вовремя, и команда будет жить по тем средствам, которые у неё реально есть. А если этого нет, то неизбежно будет происходить разрыв между приходной и расходной частями бюджета. Если нет должного контроля, то и возникают ситуации, когда футболисты не получают зарплаты по три-четыре-пять месяцев. А если так будет продолжаться и дальше, то через какое-то время клуб станет банкротом, а команда лишится профессионального статуса. Вот что ожидает «Ростов» в недалёкой перспективе, если в конечном итоге порядок в клубе не будет наведён.
— Когда президентом Российского футбольного союза (РФС) был Николай Толстых, он как-то пытался вывести руководителей «Ростова» на чистую воду, используя в качестве рычага процедуру лицензирования клуба. Воз, как говорится, и ныне там.
— Действительно, проблемы остались те же самые. При предыдущем руководстве клуба футболисты толпами ходили из одной команды в другую, затем в третью. При этом суммы на их приобретение выделялись одни, а до кассы «Ростова» доходили совсем другие. Если бы футболисты продавались за достойные суммы, и эти деньги попадали в футбольный клуб, думаю, ситуация бы в «Ростове» была иной. Бесконтрольный менеджмент, а также нежелание и неумение контролировать деятельность клуба со стороны руководства области загоняют «Ростов» в тупик.
— У нас много говорят о необходимости перевода профессиональных футбольных клубов с финансирования из региональных и областных бюджетов на частное инвестирование, но у «Ростова» этот процесс, похоже, окончательно приобрёл какие-то извращённые формы. Согласны?
— Футбольные клубы однозначно должны быть частными. Конечно, мы часто слышим красивые фразы о социальной миссии футбола. Но ничто не мешает футбольному клубу быть частным и при этом жить по средствам. Посмотрите, например, как экономят и считают каждую копеечку в «Сочи» — это частный клуб. Или в «Тамбове», хотя часть денег в свой бюджет этот клуб получает от области. Но там есть — я это точно знаю — предприниматель, который вкладывает в клуб свои деньги. Вы можете себе представить, чтобы по два-три месяца не платились зарплаты у Сергея Галицкого в «Краснодаре» или в московском «Спартаке»? Потому что везде есть чёткий бюджет и контроль за его исполнением. Когда я работал в ФК «Москва», у нас самым тщательным образом прорабатывался клубный бюджет. В итоге в распечатанном виде он занимал 150 страниц. А пришёл в «Ростов» — там бюджет на полутора страничках умещается! И написано: «Металлолом — 100 миллионов». Спрашиваю: «А где договорённости, документы?». В ответ: «Да ничего страшного, решим все вопросы!». А потом заместители губернатора начинали ходить в поисках спонсоров с протянутой рукой. Порой эти походы по крупным бизнесменам начинали смахивать на заурядное вымогательство.

«То, что делает Баста в СКА, — это детский лепет на лужайке»

— Несколько лет назад в «Ростове» работал — и достаточно успешно, с выходом команды в Лигу чемпионов — Курбан Бердыев. Но даже ему, умеющему совмещать тренерскую работу с выполнением функций менеджера, не удалось навести порядок в клубе.
— Беда в том, что за футболистов, которые покидали «Ростов» пачками, чуть ли не десятками, деньги клуб получал смешные. Потому что значительная часть этих денег оседала в карманах агентов и менеджеров. Проблема как возникла не одно десятилетие тому назад, так и существует по сей день. В своё время пытался навести порядок в клубе Рохус Шох, пытался я навести порядок… При мне в «Ростов» без всяких агентов и комиссионных сборов пришли Дмитрий Полоз, Алексей Дьяков, Эктор Бракамонте, другие ребята. Но затем, когда я ушёл из клуба, у всех футболистов появились агенты из нынешней администрации ФК «Ростов». Вот и весь секрет: если агентами игроков являются менеджеры клуба, ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если они захотят уйти, то предъявят договора, в которых будут прописаны обязательства клуба перед ними на десятки миллионов долларов. И после этого «Ростов» окончательно рухнет.
— Буквально по соседству, в том же Ростове-на-Дону известный рэпер Баста возрождает местный СКА, вкладывая собственные средства. Это можно назвать примером для руководства главного клуба области?
— Посмотрим. Но у нас ведь как таковой нет футбольной экономики. И то, что делает рэпер Баста, — это, по большому счёту, детский лепет на лужайке. Единственный очевидный плюс заключается в том, что в СКА взяли спортивным директором отличного менеджера Виктора Панченко (известного в прошлом нападающего и отца нынешнего нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко. — News.ru). Но вторая лига, где выступает СКА — это же совсем другая история. Там совсем другие деньги. Но проблема действительно комплексная, и она характерна не только для «Ростова». Нельзя всех собак вешать на «Ростов», как будто в других регионах ничего подобного нет. Проблема в том, как создать такую систему, которая давала бы возможность частному капиталу проявить неподдельный интерес к футбольным клубам. Какие налоговые преференции бизнесмены могут получить, вкладываясь в футбол, — на землю, на бизнес, ещё на что-то. А сейчас что получается: назначили кого-то спонсором принудительно — украли эти деньги. После этого, естественно, этот спонсор наотрез отказывается сотрудничать с клубом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ростове-на-Дону серьёзные бизнесмены ненавидят местный футбольный клуб. Потому что их заставляют отдавать свои кровные деньги непонятно за что.
— Значит, ближайшей зимой «Ростов» действительно может остаться без главного тренера и шести ведущих футболистов — Элдора Шомуродова, Романа Ерёменко, Ивелина Попова, Алексея Ионова, Матиаса Норманна и Дмитрия Чистякова?
— А что ещё остаётся делать, если денег в клубе не будет? Но, разумеется, тогда и продавать надо не за €100 тысяч, а за миллионы. Тот же Шомуродов, сегодня забивший очередной гол за сборную Узбекистана, стоит порядка €10-12 млн И необходимо, чтобы эти деньги не утекли куда-то в неизвестном направлении, а пришли в клуб. Тогда всё будет нормально, и «Ростов» сможет сохранить свой профессиональный статус.
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Теги:
Футбол , Статьи , Роман Еременко , Николай Толстых , Сергей Галицкий , Алексей Дьяков , Павел Мамаев , Юрий Белоус , Курбан Бердыев , Матиас Норманн , Дмитрий Полоз , Кирилл Панченко , Валерий Карпин , Виктор Панченко , Дмитрий Чистяков , Ивелин Попов , Алексей Ионов , Спартак , РФС , Динамо , СКА
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