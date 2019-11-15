«Ювентус» хочет вернуть Погба

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи посетил Манчестер, об этом рапортует издание Talksport.
Приезд функционера связывают с возможным трансфером французского полузащитника Поля Погба, выступающего за «Манчестер Юнайтед». Напомним, что 26-летний футболист ранее уже выступал за «старую синьору» с 2012 до 2016, где зарекомендовал себя в статусе одного из лучших хавбеков мира.
Летом 2016 года Погба вернулся на «Олд Траффорд» за 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти поединках, отметившись двумя результативными передачами.