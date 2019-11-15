Головин тренируется в общей группе

Головин занимается в общей группе перед матчем с Бельгией

Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. Полузащитник Александр Головин , пропустивший две первые тренировки, вновь работал в общей группе. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Павел Гуревич.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября. Начало — в 20:00 мск. Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Россияне после 8 туров набрали 21 очко и занимают 2-е место в группе I. В активе Бельгии 24 очка и 1-я позиция. Таблицу можно посмотреть на Sport24.