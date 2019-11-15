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Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 

ТАСС + ещё 11 27 минут назад
Финляндия впервые вышла в финальную часть Евро
Фото: EPA
Сборная Финляндии по футболу одержала крупную победу над командой Лихтенштейна со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.
Забитыми мячами отметились Яссе Туоминен (21-я минута) и Теему Пукки (63, с пенальти, 75). В другом матче группы J сборная Греции в гостях обыграла команду Армении — 1:0. В турнирной таблице сборная Финляндии, набрав за тур до окончания квалификации 18 очков, обеспечила себе второе место и участие в чемпионате Европы. Первой идет команда Италии (24 очка), ранее уже отобравшаяся на европейское первенство, третьими идут греки (11), четвертыми — футболисты из Армении, пятыми — из Боснии и Герцеговины (по 10), шестыми — из Лихтенштейна (2).
Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции и Чехии. Сборная Финляндии ранее никогда не играла в финальной части чемпионатов Европы и мира.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.
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Теги:
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