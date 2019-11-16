Джикия рассказал о штрафах в «Спартаке»

Капитан и защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, какие штрафы существуют в системе московского клуба, передает РИА "Новости".

Он отметил, что разные провинности можно отдать вполне серьезный штраф. Однако сумма наказания не фиксирована, она высчитывается в процентах от зарплаты и может составить от 30 до 50 процентов.

"Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф", — заявил футболист.

"Спартак" после 16-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на шестом месте. В октябре команду возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско , который сменил уволенного Олега Кононова

Ранее капитан "Спартака" Джикия сравнил Тедеско и Карреру.