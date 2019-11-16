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Джикия рассказал о штрафах в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Джикия рассказал о штрафах в «Спартаке»
Фото: РИА Новости
Капитан и защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, какие штрафы существуют в системе московского клуба, передает РИА "Новости".
Он отметил, что разные провинности можно отдать вполне серьезный штраф. Однако сумма наказания не фиксирована, она высчитывается в процентах от зарплаты и может составить от 30 до 50 процентов.
"Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф", — заявил футболист.
"Спартак" после 16-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на шестом месте. В октябре команду возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско, который сменил уволенного Олега Кононова.
Ранее капитан "Спартака" Джикия сравнил Тедеско и Карреру.
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Теги:
Футбол , Георгий Джикия , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак , РИА Новости
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