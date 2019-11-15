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Ромелу Лукаку отметил, что ему импонирует игра сборной России 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Лукаку отметил игру сборной России
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что ему импонирует игра сборной России по футболу. Об этом Лукаку рассказал на пресс-конференции перед игрой отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск.
"Игра сборной России мне импонирует, это очень компактный коллектив. Мы приехали побеждать, а не просто хорошо провести время в России. Мы хотим победить в каждой игре, эта игра имеет для нас исключительную важность. Мы знаем, что сборная России будет мотивирована, завтра нас ждет интересная игра", — сказал форвард.
После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).
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Теги:
Футбол , СБОРНАЯ РОССИИ
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