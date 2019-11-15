Лукаку отметил игру сборной России

Ромелу Лукаку отметил, что ему импонирует игра сборной России

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что ему импонирует игра сборной России по футболу. Об этом Лукаку рассказал на пресс-конференции перед игрой отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск.

"Игра сборной России мне импонирует, это очень компактный коллектив. Мы приехали побеждать, а не просто хорошо провести время в России. Мы хотим победить в каждой игре, эта игра имеет для нас исключительную важность. Мы знаем, что сборная России будет мотивирована, завтра нас ждет интересная игра", — сказал форвард.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).