Пуля в конверте: тренеру «Интера» предоставят охрану

Пуля в конверте: тренеру «Интера» Конте предоставят охрану

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте оказался в центре внимания после получения анонимного письма с угрозами в свой адрес. В послании также оказалась пуля. Полиция уже начала расследование по этому делу.

Как сообщает Corriere della sera, представители правопорядка уже пообещали 50-летнему итальянскому специалисту предоставить охрану. Теперь полиция будет следить за домом Конте и тренировочной базой "Интера".

Ранее сообщалось, что фанаты "Ювентуса" негативно отнеслись к переходу Конте в стан принципиальных соперников. Напомним, что ранее итальянец выступал за "старую синьору", а позже приводил ее к победам уже в качестве главного тренера команды.