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Пуля в конверте: тренеру «Интера» Конте предоставят охрану 

Вести.Ru + ещё 13 6 часов назад
Пуля в конверте: тренеру «Интера» предоставят охрану
Фото: EPA
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте оказался в центре внимания после получения анонимного письма с угрозами в свой адрес. В послании также оказалась пуля. Полиция уже начала расследование по этому делу.
Как сообщает Corriere della sera, представители правопорядка уже пообещали 50-летнему итальянскому специалисту предоставить охрану. Теперь полиция будет следить за домом Конте и тренировочной базой "Интера".
Ранее сообщалось, что фанаты "Ювентуса" негативно отнеслись к переходу Конте в стан принципиальных соперников. Напомним, что ранее итальянец выступал за "старую синьору", а позже приводил ее к победам уже в качестве главного тренера команды.
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Теги:
Футбол , Прочее
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