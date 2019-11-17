Португалия вышла на Евро-2020

Сборная Португалии обыграла команду Люксембурга и вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

Мячи забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86). Для Роналду этот гол стал 99-м в составе сборной Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи , который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

В параллельном матче группы B сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с командой Украины — 2:2. В турнирной таблице первое место заняла сборная Украины, набравшая 20 очков, второй финишировала команда Португалии (17), эти команды сыграют в следующем году на чемпионате Европы. На третьем месте расположилась сборная Сербии (14), на четвертом — команда Люксембурга (4), замкнули таблицу литовцы (1).

Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные России , Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Сборная Португалии является действующим победителем чемпионата Европы, на прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, португальцы в финальном матче в дополнительное обыграли хозяев первенства благодаря голу нападающего Эдера, который ныне выступает за московский "Локомотив" . Еще однажды португальская сборная доходила до финала чемпионата Европы, это случилось на домашнем для нее турнире 2004 года, тогда португальцы уступили в решающей встрече команде Греции, причем сборные играли тогда в одной группе с командами России и Испании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.