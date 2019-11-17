Португалия вышла на Евро-2020

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
В российском биатлоне разразился громкий скандал
В российском биатлоне разразился громкий скандал
Биатлон
Мамаев вернулся в футбол и проиграл
Мамаев вернулся в футбол и проиграл
Футбол
Бойца UFC нокаутировали ударом «раскат грома»
Бойца UFC нокаутировали ударом «раскат грома»
MMA
"Получите прямо на поле, братцы": Уткин ответил украинцу
"Получите прямо на поле, братцы": Уткин ответил украинцу
Футбол
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Борнмут
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон
Эвертон
18:00
Норвич Сити Норвич Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц

Сборная Португалии обыграла команду Люксембурга и вышла на чемпионат Европы по футболу 

ТАСС + ещё 30 2 часа назад
Португалия вышла на Евро-2020
Фото: EPA
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.
Мячи забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86). Для Роналду этот гол стал 99-м в составе сборной Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.
В параллельном матче группы B сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с командой Украины — 2:2. В турнирной таблице первое место заняла сборная Украины, набравшая 20 очков, второй финишировала команда Португалии (17), эти команды сыграют в следующем году на чемпионате Европы. На третьем месте расположилась сборная Сербии (14), на четвертом — команда Люксембурга (4), замкнули таблицу литовцы (1).
Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
Сборная Португалии является действующим победителем чемпионата Европы, на прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, португальцы в финальном матче в дополнительное обыграли хозяев первенства благодаря голу нападающего Эдера, который ныне выступает за московский "Локомотив". Еще однажды португальская сборная доходила до финала чемпионата Европы, это случилось на домашнем для нее турнире 2004 года, тогда португальцы уступили в решающей встрече команде Греции, причем сборные играли тогда в одной группе с командами России и Испании.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Футбольный клуб "Ростов" проиграл "Краснодару" в первом матче Мамаева Футбольный клуб "Ростов" проиграл "Краснодару" в первом матче Мамаева Игнатьев: Черчесова ждет много работы после поражения от сборной Бельгии Игнатьев: Черчесова ждет много работы после поражения от сборной Бельгии В Италии тренер молодежной футбольной команды был уволен после победы со счетом 27:0 В Италии тренер молодежной футбольной команды был уволен после победы со счетом 27:0
Комментарии 
Теги:
Футбол , Али Даеи , Криштиану Роналду , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российском биатлоне разразился громкий скандал
В российском биатлоне разразился громкий скандал 7
Мамаев вернулся в футбол и проиграл
Мамаев вернулся в футбол и проиграл 1
Бойца UFC нокаутировали ударом «раскат грома»
Бойца UFC нокаутировали ударом «раскат грома» 1
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу 122
«Это не балет, русский». Овечкина бьют свои и чужие
«Это не балет, русский». Овечкина бьют свои и чужие 20
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение