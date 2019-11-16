Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен в Twitter -аккаунте команды.

Встреча пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда Бельгия на своем поле обыграла сборную России со счетом 3:1.