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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен в Twitter-аккаунте команды.
На поле стадиона в Санкт-Петербурге выйдут: вратарь Маринато Гильерме; защитники Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Сергей Петров; полузащитники Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Алексей Миранчук; нападающий Артем Дзюба.
Встреча пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда Бельгия на своем поле обыграла сборную России со счетом 3:1.
За день до матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что встречу с Бельгией пропустит полузащитник Александр Головин. Игрок «Монако» испытывает проблемы со здоровьем. Головин сыграл в семи матчах из восьми, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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Теги:
Футбол , Магомед Оздоев , Алексей Миранчук , Георгий Джикия , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Александр Головин , Артем Дзюба , Марио Фернандес , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Алексей Ионов , Юрий Жирков , СБОРНАЯ РОССИИ
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