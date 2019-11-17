Футбольного тренера уволили за победу со счетом 27:0

По мнению руководства, выигрыш демонстрирует неуважение к сопернику, что противоречит ценностям спорта.

Тренера итальянского юношеского клуба по футболу «Инвиктасауро» уволили после матча с клубом «Марина Кальчо» из-за победы команды со счетом 27:0.

Презент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли решил, что подобный выигрыш — это проявление неуважения к команде соперников.

«Это не соответствует ценностям юношеского футбола», — цитирует его слова издание Football Italia.

По мнению руководства, тренер воспитывал юных спортсменов «неуважительными противниками» и 27 забитых мячей — этому доказательство. Как сказал президент клуба, наставник должен не только тренировать молодых игроков, но и обучать их. Глава клуба даже извинился перед соперником и сообщил об увольнении тренера.