Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии в девятом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, уровень лучшей команды в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) для нас пока недостижим.
"Бельгия продемонстрировала настоящий класс — пять ударов и четыре гола. Мы поплатились за самые маленькие ошибки. К уровню таких мастеров как Азар нам еще стремиться и стремиться", — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.