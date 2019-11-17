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Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева 

ТАСС + ещё 14 39 минут назад
Мамаев вернулся в футбол и проиграл
Фото: РИА Новости
Футболисты "Ростова" проиграли "Краснодару" со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 12657 зрителей.
Гол на 6-й минуте забил защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев.
В составе "Ростова" дебютный матч за команду провел Павел Мамаев, полузащитник был заменен на 54-й минуте, вместо него на поле вышел Данила Прошляков. 28 сентября Мамаев подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги "Ростов" сможет только после зимней паузы в чемпионате страны, когда откроется новый период дозаявок.
У "Краснодара" весь матч провел полузащитник Юрий Газинский, он впервые сыграл за краснодарскую команду после травмы, которую получил 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и клубом Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0). После игры у хавбека было выявлено повреждение плеча, позднее он перенес операцию.
"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 16 матчах. "Ростов" идет третьим, имея в активе 30 очков после 16 встреч, опережая "Краснодар" и идущий четвертым московский ЦСКА (30 очков) по дополнительным показателям.
В 17-м туре Российской премьер-лиги "Краснодар" 24 ноября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Ростов" днем ранее на выезде встретится с московским "Динамо".
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Теги:
Футбол , Павел Мамаев , Данила Прошляков , Дмитрий Скопинцев , Юрий Газинский , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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