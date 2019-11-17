Мамаев вернулся в футбол и проиграл

Мамаев сыграл первый матч после выхода из колонии

Освободившийся из колонии Павел Мамаев не смог помочь «Ростову» в игре против своего бывшего клуба. Футболисты «Ростова» проиграли «Краснодару» 0:1 в товарищеском матче. Поединок состоялся в Краснодаре, на игру пришли 12 657 зрителей, сообщает официальный сайт «быков».

Сейчас в российском чемпионате наступила пауза, вызванная матчами национальной сборной в отборочном турнире Чемпионата Европы. «Краснодар» и «Ростов» решили воспользоваться этим и провести товарищеский матч. Несколько футболистов вызваны в национальные сборные, поэтому стартовые составы команд стали экспериментальными. Игра проходила в формате «два тайма по 40 минут», количество замен было не ограничено.

На 6-й минуте единственный гол забил защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев

В составе «Ростова» впервые вышел на поле экс-заключенный Павел Мамаев. Он сыграл 54 минуты и был заменен.

В конце сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года. Заявить полузащитника для игр в премьер-лиге ростовчане смогут только после зимней паузы.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам за драку в Москве. Осенью он досрочно вышел на свободу. К тому времени «Краснодар» расторг с ним контракт.