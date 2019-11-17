Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложностях адаптации в новом клубе.
«Барселона» — не самое простое место для игры. Это новый клуб, он другой, здесь новая тактика. Но нужно работать, горжусь, что я здесь.
В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов.
Я командный игрок, пытаюсь подстраиваться под движения партнеров по команде, стараюсь быть полезным.
Если мне удается забить, то это здорово, но это не моя главная цель. Если мы берем 3 очка, я доволен», — сказал Гризманн в интервью Telefoot.