Гризманн думает об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн задумался над уходом из каталонского клуба, об этом рапортует журналист El Chiringuito Эдуардо Инду.

Инсайдер заявил, что эту информацию он получил от источника, близкого к 28-летнему французскому форварду. Отмечается, что Гризманн готов сменить команду следующим летом, если ситуация для него не улучшится. Антуан пока не смог полностью адаптироваться в команде и якобы имеет разногласия с Лионелем Месси

Нападающий перешел в стан «сине-гранатовых» летом 2019 года за 120 миллионов евро. Его трудовой договор с клубом рассчитан до 2024 года.