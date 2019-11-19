Гризманн думает об уходе из «Барселоны» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
Футбол
Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов
Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов
Фигурное катание
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Фигурное катание
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
MMA
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Гризманн думает об уходе из «Барселоны» 

Евро-футбол.Ру + ещё 6 4 часа назад
Гризманн думает об уходе из «Барселоны»
Фото: twitter.com
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн задумался над уходом из каталонского клуба, об этом рапортует журналист El Chiringuito Эдуардо Инду.
Инсайдер заявил, что эту информацию он получил от источника, близкого к 28-летнему французскому форварду. Отмечается, что Гризманн готов сменить команду следующим летом, если ситуация для него не улучшится. Антуан пока не смог полностью адаптироваться в команде и якобы имеет разногласия с Лионелем Месси.
Нападающий перешел в стан «сине-гранатовых» летом 2019 года за 120 миллионов евро. Его трудовой договор с клубом рассчитан до 2024 года.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Евро-футбол.Ру: последние новости
Печаль в Санкт-Петербурге: кто из футболистов сборной России провалил матч с Бельгией Печаль в Санкт-Петербурге: кто из футболистов сборной России провалил матч с Бельгией Луис Энрике может вернуться в сборную Испании Луис Энрике может вернуться в сборную Испании Уткин: «С нетерпением жду матча Украина - Россия на Евро, всё получите прямо на поле, братцы» Уткин: «С нетерпением жду матча Украина - Россия на Евро, всё получите прямо на поле, братцы» 
Теги:
Футбол , Антуан Гризманн , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020 15
Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов
Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
ФБР санкционировала бой Емельяненко — Кокляев
ФБР санкционировала бой Емельяненко — Кокляев
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта