Футбольный клуб «Ростов» выплатил все долги по зарплатам

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб выплатил все долги по зарплатам перед футболистами и сотрудниками команды. Комментарий Арутюнянца приводит пресс-служба ростовского клуба.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев.

"Мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объем кредиторской задолженности, но всплывали какие-то старые и новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста", — сказал Арутюнянц.

"Вокруг нас выросло много слухов и разной информации, да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы, соответственно, текущие платежи становятся трудно реализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты, при этом в СМИ и социальные сети попадает маленькая часть всего, что происходит", — добавил он.

Глава клуба отметил, что в первую очередь хочет восстановить финансовую стабильность:

"Первое, чего мы хотим — финансовая стабильность клуба, чтобы все наши сотрудники вовремя получали зарплаты. Клуб — это не только те люди, которые находятся на поле и у кромки, я благодарен всем: персоналу и сотрудникам всех направлений, игрокам, тренерскому штабу за терпение, понимание, поддержку и доверие. Да, у этих людей разное финансовое состояние, поэтому некоторые могут позволить себе получать зарплату с задержкой в несколько месяцев, а большинство — нет. У всех семьи, дети, свои семейные бюджеты и планы, вопросы и проблемы, которые нужно решать, я чувствую на себе ответственность, что эти люди мне верят и рассчитывают на меня", — добавил он.

Также глава клуба рассказал, что планирует получить лицензию, которая позволит "Ростову" играть в еврокубках. Для получения этой лицензии необходимо соответствовать правилам финансового фэйр-плей, одним из условий соответствия является отсутствие долгов. Также, по его словам, "Ростов" не планирует решать финансовые проблемы путем продажи лидеров команды.

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