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Мутко объяснил причины назначения Черчесова на пост главного тренера сборной России 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Мутко объяснил причины назначения Черчесова
Фото: ТАСС
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью ТАСС, которое можно полностью посмотреть на канале агентства в Youtube, рассказал, почему в 2016 году он принял решение назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной страны.
Мутко занимал пост президента Российского футбольного союза (РФС) с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2018-й (в конце 2017 года его деятельность на этом посту была временно приостановлена). Под руководством Черчесова национальная команда добилась исторического результата: в 2018 году на домашнем чемпионате мира она впервые дошла до четвертьфинала турнира. В октябре сборная России досрочно отобралась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
"Не буду называть имена, но я встречался со многими кандидатами, — вспомнил Мутко события 2016 года. — В нем [Черчесове] я почувствовал определенную силу, что он очень этого желает, что за этим стоит много его личного. Когда были поражения, у нас была беседа, во время которой многие вещи, которые он сказал, меня тронули".
"Считаю, что он на своем месте, он образовывается очень много", — добавил он.
Собеседник агентства отметил, что выбор тренера команды всегда дается непросто:
"Мне сложно это объяснить, это можно назвать чутьем, ты должен найти тренера, и все должно срастись. Допустим, у тебя есть определенный набор футболистов, болельщиков, коммерческая основа, не хватает только тренера. И ты начинаешь думать: какой тренер подойдет к этим трем факторам? Это чутье, и это очень сложно", — сказал Мутко.
"Перед тем как сделать выбор, ты, безусловно, ставишь цели и задачи, производишь отбор, просто человека с улицы не поставишь. Есть набор определенных требований, после этого тебе дают какое-то количество кандидатов. Я так определялся и при выборе [Гуса] Хиддинка, и [Дика] Адвоката, сейчас можно сказать и о [Роберто] Манчини. С кем я только не встречался — когда я был в Петербурге в "Зените", привел [Властимила] Петржелу и Анатолия Федоровича Бышовца пригласил", — добавил он.
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Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , Виталий Мутко , Зенит , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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