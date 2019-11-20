Описано состояние оставленного без футбола Кокорина

По словам Медведева, Кокорин сейчас тренируется и набирает форму. Он уже принял участие в двусторонней игре команды, в которой забил два мяча.

«У него огромное желание, видно, что он соскучился по футболу», — рассказал гендиректор «Зенита».

Также в клубе ждут восстановления бразильца Малкома, который выбыл из строя из-за травмы в августе.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года.