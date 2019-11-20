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Описано состояние оставленного без футбола Кокорина 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Описано состояние оставленного без футбола Кокорина
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб рассчитывает на возвращение нападающего Александра Кокорина. Слова функционера приводит радио «Зенит».
По словам Медведева, Кокорин сейчас тренируется и набирает форму. Он уже принял участие в двусторонней игре команды, в которой забил два мяча.
«У него огромное желание, видно, что он соскучился по футболу», — рассказал гендиректор «Зенита».
Также в клубе ждут восстановления бразильца Малкома, который выбыл из строя из-за травмы в августе.
17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года.
Тогда же форвард подписал новый контракт с «Зенитом». 20 сентября Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать футболиста. Он был отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у футболиста не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). В последний раз Кокорин выходил на поле в октябре 2018 года.
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Теги:
Футбол , Павел Мамаев , Александр Медведев , Александр Кокорин , Зенит , РФС
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