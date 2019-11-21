UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Бельгию уличили в нарушениях в футбольном матче с Россией

Речь идёт о слишком позднем выходе бельгийских футболистов на поле перед началом матча, а также о появлении во втором тайме защитника Деррика Боята в чужой футболке. Спортсмен провёл несколько минут в майке своего партнера по команде Миши Бачуайи, после чего переоделся в свою форму.

Как сообщал «Рамблер», 17 ноября сборная РФ проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 1:4. При этом российская команда уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. Бельгийцы победили во всех матчах квалификации и возглавили группу I, а россияне заняли второе место.