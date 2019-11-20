UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила.

UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии. Эксперты Союза европейских футбольных ассоциаций выявили нарушения во время матча с россиянами в отборочном турнире Евро-2020. Об этом сообщили в пресс-службе UEFA.

Дело в том, что во втором тайме встречи защитник бельгийской сборной Дедрик Боята отыграл 10 минут в футболке своего коллеги, нападающего Миши Батшуайи.

Во-вторых, специалисты Союза европейских футбольных ассоциаций обвинили Бельгию в позднем начале матча.

Решение по этому делу дисциплинарный комитет UEFA вынесет 12 декабря.

Матч между сборными России и Бельгии состоялся 15 ноября в Санкт-Петербурге. Он завершился победой бельгийцев со счетом 4:1.

На Евро-2020 команды вновь сыграют в одной группе, их соперником станет Дания, еще один участник определится после жеребьевки 30 ноября.