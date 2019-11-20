«Реал» разозлился из-за шутки

В мадридском «Реале» отреагировали на шутку нападающего Гарета Бэйла , который отметил выход сборной Уэльса в финальную стадию Евро-2020 с флагом с подписью: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». По информации ESPN, клуб недоволен поведением игрока.

Gareth Bale dancing with this banner hasn't gone down well in Spain 😬😬#WalesGolfMadridInThatOrder pic.twitter.com/OcyNGZAxzv— Soccer AM (@SoccerAM) 20 ноября 2019 г. Бэйл после победного матча против Венгрии (2:0) взял в руки флаг своей страны, сделанный фанатами. Пользователи Twitter обратили внимание на подпись оценили чувство юмора валлийца.

Руководство «Реала», тем не менее, оказалось не в восторге от поступка Бэйла. Помимо злости, сотрудниками клуба также овладело безразличие, потому что это происшествие стало лишь последним из многих, связанных с форвардом. При этом футболисты сливочных восприняли шутку партнера с юмором, однако и они теперь обеспокоены будущим Бэйла.

По сообщениям СМИ, валлийский футболист недоволен своим положением в «Реале», за который он не играл с октября. Еще летом главный тренер команды Зинедин Зидан намекал на уход Бэйла, однако перед началом сезона заявил, что тот остается в команде. Сейчас к нему проявляет интерес китайский «Шаньхай Шеньхуа».

Бэйл известен своей любовью к гольфу. При этом его не раз фотографировали во время игры в одно время с запланированными «Реалом» мероприятиями.