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«Реал» разозлился из-за шутки 

Lenta.ru + ещё 29 1 час назад
«Реал» разозлился из-за шутки
Фото: @sgorio
В мадридском «Реале» отреагировали на шутку нападающего Гарета Бэйла, который отметил выход сборной Уэльса в финальную стадию Евро-2020 с флагом с подписью: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». По информации ESPN, клуб недоволен поведением игрока.
Бэйл после победного матча против Венгрии (2:0) взял в руки флаг своей страны, сделанный фанатами. Пользователи Twitter обратили внимание на подпись оценили чувство юмора валлийца.
Руководство «Реала», тем не менее, оказалось не в восторге от поступка Бэйла. Помимо злости, сотрудниками клуба также овладело безразличие, потому что это происшествие стало лишь последним из многих, связанных с форвардом. При этом футболисты сливочных восприняли шутку партнера с юмором, однако и они теперь обеспокоены будущим Бэйла.
По сообщениям СМИ, валлийский футболист недоволен своим положением в «Реале», за который он не играл с октября. Еще летом главный тренер команды Зинедин Зидан намекал на уход Бэйла, однако перед началом сезона заявил, что тот остается в команде. Сейчас к нему проявляет интерес китайский «Шаньхай Шеньхуа».
Бэйл известен своей любовью к гольфу. При этом его не раз фотографировали во время игры в одно время с запланированными «Реалом» мероприятиями.
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