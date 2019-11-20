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Черчесов прокомментировал оскорбления Дзюбы фанатами 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Черчесов прокомментировал оскорбления Дзюбы фанатами
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поведении болельщиков во время отборочного матча Евро-2020 команды против Сан-Марино. По ходу встречи в адрес форварда сборной Артёма Дзюбы с российской трибуны раздавались нелицеприятные выкрики.
У меня нет слов. Это вообще, чьи болельщики были? Я давно не обращаю внимания на такие вещи, за время работы тренером успел уже ко всему привыкнуть, — отметил Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Артём Дзюба провёл весь матч, в котором россияне добились разгромной победы, но не забил ни одного мяча. После финального свистка арбитра, в отличии от остальных игроков сборной, капитан команды проигнорировал фанатскую трибуну.
Ранее News.ru сообщал, что сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счётом 5:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы. Первый мяч на 3-й минуте забил полузащитник российской команды Далер Кузяев. На 19-й минуте счёт удвоил защитник Сергей Петров. Во втором тайме отличились полузащитники Алексей Миранчук (49-я минута) и Алексей Ионов (56-я), а также нападающий Николай Комличенко (78-я).
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Комментарии25 
Теги:
Футбол , Алексей Миранчук , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Николай Комличенко , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Алексей Ионов , СБОРНАЯ РОССИИ
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